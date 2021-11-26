«Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве

В понедельник, 29 ноября, в 15.00 в зале круглого стола администрации Томской области (2-й этаж) состоится презентация книги «Наш Юрий Кузьмич», посвященной памяти Егора Лигачёва.
Популярные статьи
- Депутаты Гордумы Томска попросили генпрокурора отозвать иск о ликвидации «Мемориала»*
- Томичи массово обратились в Думу области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах
- «Теперь все, к чему он прикасается, становится иностранным агентом»: Минюст внес «Иркутский союз библиофилов» в реестр «иноагентов»