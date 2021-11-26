«Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве

«Наш Юрий Кузьмич»: в Томске пройдет презентация книги воспоминаний об Егоре Лигачеве

В понедельник, 29 ноября, в 15.00 в зале круглого стола администрации Томской области (2-й этаж) состоится презентация книги «Наш Юрий Кузьмич», посвященной памяти Егора Лигачёва.

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