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Рейтинг ATP. Рублев стал первой ракеткой России, Руне вернулся в топ-10, Тим – в топ-100

По итогам первой недели сезона Андрей Рублев обошел Даниила Медведева и стал первой ракеткой России. Хольгер Руне вернулся в топ-10, Маттео Берреттини – в топ-15.

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