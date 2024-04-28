Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Подросток-самбист, избивающий людей на Дону, оказался лидером группировки

Подросток-самбист, избивающий людей на Дону, оказался лидером группировки

Что известно о юноше, который за один день прославился на всю страну Подозреваемого заключили под стражу на два месяца   В СИЗО отправили 17-летнего Богдана, который нападал на людей, унижал, избивал и требовал у них деньги.

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