В Минтрансе назвали пиаром угрозы Зеленского в адрес авиации России

Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью информационной службе «Вести» назвал заявления Владимира Зеленского об угрозах гражданской авиации РФ не более чем пиаром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым