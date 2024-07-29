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Россию готовят к глобальному кризису: экономист Валентин Катасонов предсказал мировую катастрофу

Россию готовят к глобальному кризису: экономист Валентин Катасонов предсказал мировую катастрофу

Фото: tsargrad.tv Главные акционеры Федеральной резервной системы США, также известные как «хозяева денег», прекрасно осознают, что единственным способом разрешить проблемы в американской и мировой финансовой системе является катастрофа планетарного масштаба.

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