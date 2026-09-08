Турист украл из музея ложку Венедикта Ерофеева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали туриста из Нижнего Новгорода, который во время посещения музея украл ложку, принадлежавшую писателю Венедикту Ерофееву.
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