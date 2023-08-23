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Фергюсон ответил Конору: «Подпиши контракт, трусливый чемпион»

«Ах, вот и моя сучка. Не сразу получилось привлечь твое внимание. Вспомни, как ты работал на меня. Я уволил тебя, потому что ты не справился с обязанностями.

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