Эндокринолог развеяла мифы о «полезных» для щитовидной железы продуктах

Лечение йододефицита самостоятельно может быть опасно для здоровья. Врач-эндокринолог и диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова в беседе с «Чемпионатом» назвала главных врагов щитовидной железы.
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