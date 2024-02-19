Как 70 лет назад «между прочим» забирали Крым у России

Тогда мнения самого русского народа о передаче полуострова никто и не спросил.фото: vk.com--> 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о передаче Крыма в состав Украины.
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