ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Зато сейчас хохло скот хрюкает что референдум был не законным и весь мир его не признает.Как 70 лет назад ...
  • Mikhail Stepanov
    Гондоном его признать и лишить всего в России.Олега Тинькова* п...
  • Дмитрий Коптяев
    Этого и следовало ожидать, каждые 22 года погода повторяется. Зато лето будет жарким.Синоптики обещали...

Как 70 лет назад «между прочим» забирали Крым у России

Как 70 лет назад «между прочим» забирали Крым у России

Тогда мнения самого русского народа о передаче полуострова никто и не спросил.фото: vk.com--> 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о передаче Крыма в состав Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Зато сейчас хохло скот хрюкает что референдум был не законным и весь мир его не признает.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх