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"Жертв слишком много": женщина пришла в любимое место отдыха и не поверила глазам

"Жертв слишком много": женщина пришла в любимое место отдыха и не поверила глазам

Жительница Уссурийска пришла в любимое место отдыха и буквально не поверила своим глазам. Дело в том, что в крупном районе города начали вырубать лесополосу, где регулярно отдыхали и проводили время горожане.

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