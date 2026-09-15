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Не только о футболе

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«Реал» в Ла Лиге, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Трактор» — «Локомотив»

«Реал» в Ла Лиге, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Трактор» — «Локомотив»

    За чем следить 15 сентября: «Арсенал» в Кубке лиги, петербургское дерби в КХЛ, чемпионат Европы по волейболу и теннис.

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