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Жителям Сингапура будут платить за чтение книг вместо сидения в гаджетах

Жителям Сингапура будут платить за чтение книг вместо сидения в гаджетах

Cao Jianxiong/Sipa Asia/Zuma/TASS В Сингапуре стартовала инициатива, призывающая жителей города-государства уделять чтению книг не менее 15 минут в день.

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