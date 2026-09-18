Парадный хвост (сказка от Эльфики). Надежда Ненавижу первое апреля. В День Дурака все совершают какие-то дурацкие розыгрыши, словно стараются оправдать название праздника.
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