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Явка на выборах в Госдуму в России превысила 30 процентов

Явка на выборах в Госдуму в России превысила 30 процентов

Явка на выборах в Госдуму в России превысила показатель в 30 процентов. По данным на 10 утра по московскому времени она составила 30,23 процента.

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