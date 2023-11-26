В Крыму ожидается ураганный ветер

Как сообщили в крымском Гидрометцентре, в связи с прохождением средиземноморского циклона 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица.