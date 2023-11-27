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Экс-депутат Рады Кива подал генпрокурору Украины заявление на Зеленского

Экс-депутат Рады Кива подал генпрокурору Украины заявление на Зеленского

Бывший депутат украинского парламента Илья Кива направил заявления генеральному прокуроры страны Андрею Костину и руководителю Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву на главу киевского режима Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.

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