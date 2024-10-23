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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Платить штрафы нужно в срок´: ГАИ Бобруйска провела рейд.

´Платить штрафы нужно в срок´: ГАИ Бобруйска провела рейд.

Правоохранители совместно с сотрудниками отдела принудительного исполнения провели рейдовое мероприятие, направленное на повышение эффективности исполнения постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафов в пользу государства.

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