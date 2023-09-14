82% жителей Новосибирской области чувствуют себя защищёнными благодаря полиции

Анатолий Какаулин

Совсем не доверяю полиции, 2кражи гаража, попытка угона машины, не удалось завести, зато унесли магнитолу и повредили салон авто. Написал заявление- даже не позвонили что и как. Дела закрыли. Какое может быть доверие?