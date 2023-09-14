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82% жителей Новосибирской области чувствуют себя защищёнными благодаря полиции

82% жителей Новосибирской области чувствуют себя защищёнными благодаря полиции

ГУ МВД провело опрос жителей региона, чтобы выяснить отношение к работе полиции.В августе ГУ МВД по Новосибирской области провело опрос среди жителей региона о качестве работы полиции, который показал, что 82% жителей высоко оценивают правоохранителей и чувствуют себя защищёнными.

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Комментарии
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Анатолий Какаулин
Совсем не доверяю полиции, 2кражи гаража, попытка угона машины, не удалось завести, зато унесли магнитолу и повредили салон авто. Написал заявление- даже не позвонили что и как. Дела закрыли. Какое может быть доверие?
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