Lifan ржавеет, у Geely и Tank высокий расход, а у Exeed слабые тормоза. На что жалуются владельцы китайских автомобилей в России

Эксперты агентства по управлению репутацией Sidorin LAB провели большое исследование, в рамках которого изучили отзывы реальных владельцев китайских автомобилей в России, а также тех, кто ознакомился с машинами из Поднебесной и собирался купить, но по какой-то причине этого не сделал.
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