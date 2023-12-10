Lifan ржавеет, у Geely и Tank высокий расход, а у Exeed слабые тормоза. На что жалуются владельцы китайских автомобилей в России

Эксперты агентства по управлению репутацией Sidorin LAB провели большое исследование, в рамках которого изучили отзывы реальных владельцев китайских автомобилей в России, а также тех, кто ознакомился с машинами из Поднебесной и собирался купить, но по какой-то причине этого не сделал.