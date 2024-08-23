Кантримен: Харрис собирается договариваться с Москвой о вооружении

Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис выразила намерение договариваться с Россией о контроле над вооружениями в случае своей победы на выборах, об этом сообщил экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримен.
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