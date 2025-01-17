Сделка ХАМАС и Израиля исключительно важна с аналитической точки зрения 15-го января советник Дж. Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан произнес весьма загадочную фразу.
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Сделка ХАМАС и Израиля исключительно важна с аналитической точки зрения 15-го января советник Дж. Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан произнес весьма загадочную фразу.
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