Госдума РФ разрешила отслеживать формирование цен от производителя до магазина

Госдума приняла закон, который с 1 января 2027 года позволит российским властям отслеживать формирование цен на товары и услуги, учитываемые Росстатом при расчете инфляции, на всех этапах их движения — от производителя или импортера до конечного покупателя в магазине.
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