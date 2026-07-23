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Госдума РФ разрешила отслеживать формирование цен от производителя до магазина

Госдума РФ разрешила отслеживать формирование цен от производителя до магазина

Госдума приняла закон, который с 1 января 2027 года позволит российским властям отслеживать формирование цен на товары и услуги, учитываемые Росстатом при расчете инфляции, на всех этапах их движения — от производителя или импортера до конечного покупателя в магазине.

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