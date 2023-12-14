«Вынудим Россию»: В США назвали финальную точку конфликта на Украине

Несмотря на непрекращающиеся разговоры на Западе о предстоящем военном поражении киевского режима и острой необходимости заключить с Россией мирное соглашение, ситуация на Украине едва ли пойдёт по сценарию мирного урегулирования, тем более с учётом ранее озвученных «киевских инициатив».
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