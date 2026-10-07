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Царьград

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В Челябинске продают 33 га под КРТ за 119 млн рублей

В Челябинске продают 33 га под КРТ за 119 млн рублей

Участок площадью 33 гектара в Советском районе Челябинска выставлен на торги за 118,89 миллиона рублей с обязательством построить жильё и социальные объекты в течение 12 лет.

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