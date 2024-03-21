Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    "Белград готовит массовую депортацию либерально настроенных россиян, переехавших в Сербию в последние пару лет." .......Сербия планирует ...
  • Валентин Щербаков
    А почему до сих пор действует Центральный стадион Динамо в Киеве, тоже пора разрушить в ответ....«Белгород-Арена» ...
  • Татьяна Шарапова
    В Сербии за Путина проголосовало 10% (!!!) Теперь понятно, почему. Но как Сербия могла приютить такое количество го-на?Сербия планирует ...

45 тысяч рублей, украденные у продавщицы, курганец успел потратить за несколько дней

45 тысяч рублей, украденные у продавщицы, курганец успел потратить за несколько дней

Накануне в городе Кургане сотрудникам угрозыска удалось задержать 48-летнего мужчину, жителя областного центра, которого подозревают в краже портмоне, в котором кроме паспорта находились ещё и наличные деньги в сумме 45 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору