45 тысяч рублей, украденные у продавщицы, курганец успел потратить за несколько дней

Накануне в городе Кургане сотрудникам угрозыска удалось задержать 48-летнего мужчину, жителя областного центра, которого подозревают в краже портмоне, в котором кроме паспорта находились ещё и наличные деньги в сумме 45 тысяч рублей.
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