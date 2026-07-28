Конфликты на детской площадке: вмешиваться или нет

Детская площадка — место настоящих страстей фото: Standret/Shutterstock/Fotodom.ruОбновлено 28.07.2026Одни дети с отчаянными криками бегут за защитой к мамам и бабушкам, другие — отстаивают свои интересы с помощью укусов и обороны лопаткой.