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Конфликты на детской площадке: вмешиваться или нет

Конфликты на детской площадке: вмешиваться или нет

Детская площадка — место настоящих страстей фото: Standret/Shutterstock/Fotodom.ruОбновлено 28.07.2026Одни дети с отчаянными криками бегут за защитой к мамам и бабушкам, другие — отстаивают свои интересы с помощью укусов и обороны лопаткой.

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