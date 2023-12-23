Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    ..что да́льше?это не запад вводит санкции против России,а жидовский мир,которому скоро будет хана😈Самые страшные са...
  • Наталья
    Да плевать мне на них всех, неблагодарных, обнаглевших ублюдков! Пусть хоть все попередохнут.Казахи вспомнили ...
  • Семен Дремин
    Мне жаль тебя.Ливерная колбаса.........................................У Германии выбор:...

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

В пятницу задержан замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения, действительный государственный советник РФ II класса, заслуженный военный специалист РФ, доктор военных наук Олег Фролов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх