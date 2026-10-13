Россия возмущена задержанием танкера французскими ВМС в Индийском океане

Москва выразила протест в связи с задержанием танкера французскими военными в Индийском океане. Российские дипломаты сочли действия Парижа нарушением международного права, а ссылки на санкции назвали фиговым листком для пиратства.
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