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Несекретные материалы

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Россия возмущена задержанием танкера французскими ВМС в Индийском океане

Россия возмущена задержанием танкера французскими ВМС в Индийском океане

Москва выразила протест в связи с задержанием танкера французскими военными в Индийском океане. Российские дипломаты сочли действия Парижа нарушением международного права, а ссылки на санкции назвали фиговым листком для пиратства.

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