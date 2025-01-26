Синнер выиграл 10 подряд матчей у топ-10, не отдав ни сета

Он выиграл десять матчей, не отдав ни сета. В финале Australian Open итальянец в трех сетах победил вторую ракетку мира Александра Зверева – таким образом, он побил рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных сетов у топ-10.
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