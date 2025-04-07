Соседняя страна поможет России укрепить рубль

Белоруссия поможет России укрепить рубль. Премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Александр Турчин на переговорах в Москве 7 апреля акцентировали внимание на почти полном переходе на взаимные расчеты в рублях.
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