А зарплату платить — по количеству детей: Татьяна Буцкая от «Единой России» удивила доктора экономических наук

Константин Самарин

А госпожа депутатша не учла того, что эффективность работы бездетных выше, ч5м у обремененных детьми? Они не берут больничные при каждом чихе ребенка, не отпрашиваются с работы на рощительские собра6ия, не уходят пораньше, чтобы забрать ребенка из садика, или школы. Ну и кого в первую очередь предпочтет взять на работу начальник, того, кто не обременен детьми, или работника с кучей длмашних проблем? Или, правительство еще и введет квоту на процентный состав на предприятии?