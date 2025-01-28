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А зарплату платить — по количеству детей: Татьяна Буцкая от «Единой России» удивила доктора экономических наук

А зарплату платить — по количеству детей: Татьяна Буцкая от «Единой России» удивила доктора экономических наук

Бездетность депутат предложила «стимулировать» рублём Ирина Мишина На фото: первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сафонов Какими только методами не пытались поднять рождаемость в России, но все равно проблема — в категории нерешаемых.

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Комментарии
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Константин Самарин
А госпожа депутатша не учла того, что эффективность работы бездетных выше, ч5м у обремененных детьми? Они не берут больничные при каждом чихе ребенка, не отпрашиваются с работы на рощительские собра6ия, не уходят пораньше, чтобы забрать ребенка из садика, или школы. Ну  и кого в первую очередь предпочтет взять на работу начальник, того, кто не обременен детьми, или работника с кучей длмашних проблем? Или, правительство еще и введет квоту на процентный состав на предприятии?
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5 час.
Алексей Смирнов
Поздравляю ЕР, так держать. Интересно, они в свою партию членов по объявлениям набирают?
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1 час.
Александр Батт
Для нужд общества, семьи и сохранения здоровья женщины достаточно иметь троих детей на супружескую пару. Поэтому государство должно субсидировать рождаемость в этих пределах.
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1 час.

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