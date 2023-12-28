Полковник Ходаренок рассказал, как составить формулу успеха в войне

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может с меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.
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