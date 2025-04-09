«Угрожали утопить»: толпа иноземцев уже год издевается над парнем-инвалидом под Самарой

Отнять у козла бабки , машины и особняки . Поселить в хрущёвку в чёрном районе . Пусть гнида походит по улицам и поездит в общественном транспорте . Как тогда запоёт , когда мутанты его на кулаках поносят ?!

Гулька

Вот такая у нас Госду...а и такое правительство! Безграмотные, дикие, зачастую вообще безмозглые, не имеющие никаких моральных качеств приблуды устанавливают в России свои порядки. Очень хочется обратиться к этим пришлым: ну что вы к обычным простым людям цепляетесь? Обратите внимание на Дворцы и роскошные апартаменты Голиковой, Зорькина, Матвиенко, Володина, Затулина, Федорова, который хочет жить с вами рядом, Ирины Волк... Вот где есть чем поживиться! За один только набег миллиардерами станете!