Спутники показали, как Китай строит собственный Пентагон, но в 10 раз больше

Спутниковый снимок строительной площадки будущего китайского военного командного центра недалеко от Пекина / © Planet Labs Новый спутниковый снимок, опубликованный компанией Planet Labs, в подтверждение слов военных демонстрирует строительную площадку площадью более шести квадратных километров с глубокими ямами для бункеров.
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