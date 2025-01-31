Спутники показали, как Китай строит собственный Пентагон, но в 10 раз больше

Спутниковый снимок строительной площадки будущего китайского военного командного центра недалеко от Пекина / © Planet Labs Новый спутниковый снимок, опубликованный компанией Planet Labs, в подтверждение слов военных демонстрирует строительную площадку площадью более шести квадратных километров с глубокими ямами для бункеров.