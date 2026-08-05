Ветеран-педагог из Тоншаева рассказала о своей краеведческой работе

За окном – август. Пройдёт ещё три недели, и нарядная ребятня отправится в школу. Для жительницы Тоншаевского округа Нины Николаевны Борисенко на протяжении многих лет 1 сентября тоже было особенным днём календаря, открывающим новый учебный год.
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