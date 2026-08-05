Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

234 подписчика

Ветеран-педагог из Тоншаева рассказала о своей краеведческой работе

Ветеран-педагог из Тоншаева рассказала о своей краеведческой работе

За окном – август. Пройдёт ещё три недели, и нарядная ребятня отправится в школу. Для жительницы Тоншаевского округа Нины Николаевны Борисенко на протяжении многих лет 1 сентября тоже было особенным днём календаря, открывающим новый учебный год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии