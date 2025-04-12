«Обстановка очень враждебная». Переговоры США и Украины по недрам прошли неконструктивно

По данным информационного агентства Reuters, встреча американской и украинской делегаций относительно сделки по полезным ископаемым прошла в напряженной обстановке, беседа прошла в антагонистических тонах.
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