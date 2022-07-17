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Кайри Ирвинг был замечен в лагере ассистента «Лейкерс» Фила Хэнди

Кайри Ирвинг был замечен в лагере ассистента «Лейкерс» Фила Хэнди

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг был замечен в баскетбольном лагере для девочек, который организовал ассистент главного тренера «Лейкерс» Фил Хэнди.

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