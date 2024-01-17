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На Кубани найдено тело подростка: устроил себе «праздник» на совершеннолетие

На Кубани найдено тело подростка: устроил себе «праздник» на совершеннолетие

Предварительная причина смерти - отравление наркотическими веществами. Также выяснили, что мать подростка нигде не работает, стоит на учете в полиции.

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