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Задержан экс-глава безопасности Польши по делу о шпионском ПО

Задержан экс-глава безопасности Польши по делу о шпионском ПО

В Варшаве задержан экс-глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский. Его принудительно доставят в Сейм для дачи показаний по делу о шпионском ПО Pegasus, используемом для слежки за польскими политиками.

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