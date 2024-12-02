Задержан экс-глава безопасности Польши по делу о шпионском ПО

В Варшаве задержан экс-глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский. Его принудительно доставят в Сейм для дачи показаний по делу о шпионском ПО Pegasus, используемом для слежки за польскими политиками.
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