Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Evgenija Palette
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Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

(Боржову и Красноперову пора сушить сухари) "Может быть, начать сажать "говорунов" по экстремистской статье? Писатель Армен Гаспарян предложил привлекать к ответственности тех, кто говорит, что граждане России не хотят работать в отдельных сферах, поэтому туда берут иностранцев.

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