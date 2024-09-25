Стало известно, на что россияне меняют автомобили ушедших брендов

Отечественные марки стали самыми востребованными у россиян в сегменте автомобилей с пробегом, выяснили в ходе исследования эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» (есть в распоряжении Банки.
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