Самолет с Асадом сбит, Сирия пала? Урок для России и мира Ольга ВайленкоКрушение Сирии за несколько дней не просто шокировало мир, но и показало, насколько хрупкими могут быть успехи, достигнутые военным путем.
Самолет с Асадом сбит, Сирия пала? Урок для России и мира
Комментарии
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Стефания Новак
Опять Россия теряет свой авторитет. А ведь Путин поверил Эрдогану и Россия не уничтожила террористов тогда еще и пожалела террористов на условиях Эрдогана, что они не будут воевать с Асадом. Но турция не сдержала своего слово. Может хватит верить на слово, уважаемый наш Президент. сколько нас обманывали , но мы опять наступаем на те же грабли. И надо было поддерживать Асада экономически. Мы этого не сделали.
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