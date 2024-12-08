Самолет с Асадом сбит, Сирия пала? Урок для России и мира

Стефания Новак

Опять Россия теряет свой авторитет. А ведь Путин поверил Эрдогану и Россия не уничтожила террористов тогда еще и пожалела террористов на условиях Эрдогана, что они не будут воевать с Асадом. Но турция не сдержала своего слово. Может хватит верить на слово, уважаемый наш Президент. сколько нас обманывали , но мы опять наступаем на те же грабли. И надо было поддерживать Асада экономически. Мы этого не сделали.