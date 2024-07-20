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Соскин: Зеленский уничтожил всю оппозицию на Украине

Соскин: Зеленский уничтожил всю оппозицию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Под ваше радостное улюлюкание!
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15 час.
А Кудасов
Как он это сделал пусть расскажет нашим. И с мигрантами у них нет проблем. А нас заставляют радоваться отдельным случаям их депортации при многомиллионных их толпах игнорирующих порядки страны их приютившей. Наша ГД не состоятельна и не соответствует предназначению и её содержанию.
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15 час.

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