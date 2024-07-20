Соскин: Зеленский уничтожил всю оппозицию на Украине

А Кудасов

Как он это сделал пусть расскажет нашим. И с мигрантами у них нет проблем. А нас заставляют радоваться отдельным случаям их депортации при многомиллионных их толпах игнорирующих порядки страны их приютившей. Наша ГД не состоятельна и не соответствует предназначению и её содержанию.