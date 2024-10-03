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Царьград

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На Западе хотят смотреть русские телеканалы, но за их показ сажают в тюрьму. Свобода слова по-европейски

На Западе хотят смотреть русские телеканалы, но за их показ сажают в тюрьму. Свобода слова по-европейски

Немцам запрещают смотреть русские каналы. Европейская свобода слова под угрозой.Теперь в Германии можно попасть в тюрьму за показ русских телеканалов.

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