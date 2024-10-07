В Петербурге снова открыли трамвайный маршрут № 1 Исторический трамвайный маршрут № 1 следует от улицы Кораблестроителей до Детской улицы.
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В Петербурге снова открыли трамвайный маршрут № 1 Исторический трамвайный маршрут № 1 следует от улицы Кораблестроителей до Детской улицы.