Константин Бондаренко: Сегодня в Лондоне «киевский диктатор» отчитается о проделанной в Вашингтоне работе Алексей Песков На фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время встречи, 01 марта 2025 года.