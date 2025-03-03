Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Веди нас, Зеленский — мы потом за тебя отомстим!»

«Веди нас, Зеленский — мы потом за тебя отомстим!»

Константин Бондаренко: Сегодня в Лондоне «киевский диктатор» отчитается о проделанной в Вашингтоне работе Алексей Песков На фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время встречи, 01 марта 2025 года.

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