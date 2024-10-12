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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В окно стамбульской квартиры Стэнли Джонсона попали две пули. Баскетболист не пострадал

Американский форвард «Анадолу Эфеса» ночевал в своей квартире в Стамбуле, когда в окно его дома было произведено два выстрела.

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