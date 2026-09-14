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Иркутск Сегодня

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Подтопленные подъезды и сквозной проезд: депутаты Думы Иркутска взяли на контроль проблемы жителей двух округов

Депутаты Думы Иркутска Артур Бектемиров и Михаил Лунёв провели встречи с жителями избирательных округов № 8 и № 17.

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