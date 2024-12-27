Закон о «вытрезвителях» принят в Ивановской области

Заседание Ивановской областной Думы состоялось в Иванове. Одним из главных решений, принятых депутатами, стал Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».