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Суд по требованию Росприроднадзора обязал АО "Туринский ЦБЗ" возместить свыше 50 миллиона рублей ущерба почвам

Суд по требованию Росприроднадзора обязал АО "Туринский ЦБЗ" возместить свыше 50 миллиона рублей ущерба почвам

Разбирательство связано с несанкционированным размещением отходов на двух участках.21 сентября. /MEDIA TALK/.

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